Справа Бабченка: групу журналістів викликали в СБУ

1 червня групу журналістів викликали в СБУ у справі про замах на Аркадія Бабченка. Учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.
Групу журналістів викликали в п’ятницю, 1 червня, в СБУ, де учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.
Про це журналісти Матвій Ганапольський і Євген Кисельов, які свого часу переїхали в Україну з Росії, розповіли в ефірі Прямого.
– Зустріч була пов’язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, що працюють в Україні, – зауважив Ганапольський.
Він також додав, що у списку потенційних жертв організаторів замаху опинилися 47 осіб.
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За даними ЗМІ та повідомлень у соціальних мережах, на зустрічі в СБУ були також Айдер Муждабаєв, Осман Пашаєв, Юлія Мостова, Віталій Портников, Сергій Іванов, Павло Казарін, Юрій Макаров, Тетяна Даниленко, Соня Кошкіна.
Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 осіб, які могли стати наступними жертвами терористів.
Усім потенційним жертвам російських спецслужб нададуть охорону.
Сам Бабченко переконаний, що російські спецслужби не заспокояться і готуватимуть новий замах.