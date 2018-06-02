Справа Бабченка: групу журналістів викликали в СБУ

1 червня групу журналістів викликали в СБУ у справі про замах на Аркадія Бабченка. Учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Групу журналістів викликали в п’ятницю, 1 червня, в СБУ, де учасники зустрічі підписали документ про нерозголошення.

Про це журналісти Матвій Ганапольський і Євген Кисельов, які свого часу переїхали в Україну з Росії, розповіли в ефірі Прямого.

– Зустріч була пов’язана, по-перше, зі справою Бабченка, по-друге, з питаннями безпеки журналістів, що працюють в Україні, – зауважив Ганапольський.

Він також додав, що у списку потенційних жертв організаторів замаху опинилися 47 осіб.

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За даними ЗМІ та повідомлень у соціальних мережах, на зустрічі в СБУ були також Айдер Муждабаєв, Осман Пашаєв, Юлія Мостова, Віталій Портников, Сергій Іванов, Павло Казарін, Юрій Макаров, Тетяна Даниленко, Соня Кошкіна.