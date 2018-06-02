Це війна! Президент Естонії про ситуацію на Донбасі

Ситуація на Сході України є війною, а не замороженим конфліктом, заявила президент Естонії.

Про це заявила президент Естонії Керсті Кальюлайд під час конференції у Талліні.

Вона нагадала, що в Україні лише протягом минулого тижня під час обстрілів були вбиті четверо людей, в тому числі 15-річна дівчинка, ще 15 людей отримали поранення.

– Це не заморожений конфлікт – це війна, – заявила Кальюлайд.

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Президент Естонії зауважила, що, незважаючи на недостатні темпи у боротьбі з корупцією, Україна проводить інші важливі реформи, які дають надію.

– Але це буде втрачене, якщо ми забудемо. Якщо ігноруватимемо. Якщо поставимо наші економічні інтереси на перше, а цінності – на друге місце.

Або просто відчуватимемо власне безсилля, вдаючи, наче війна вже не триває тут, в Європі вже четвертий рік, – додала вона.

До слова, біля кордону Росії з Україною помітили нову колону військової техніки.

Фото: Kersti Kaljulaid