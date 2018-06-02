Війна на Донбасі: опубліковані нові докази російської агресії

Служба безпеки України оприлюднила чергові записи перехоплених розмов між терористами на Донбассі за 2015 рік.

Відеозаписи опубліковано на офіційному Youtube-каналі спецслужби. На першому відео зафіксовано розмову між колишнім очільником “ЛНР” Плотницьким та офіцером ГУ ГШ ЗС РФ – керівником найманців Уткіним, яка підтверджує участь російських військових у боях на Донбасі у період 2014-2015 років.

Друга розмова є черговим доказом того, що найманці Вагнера безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ. Зокрема, одним з кураторів терористів був військовослужбовець ГУ ГШ ЗС РФ Іванніков Олег Володимирович, більш відомим як Оріон – російський офіцер, який причетний до збиття рейсу МН17 з російського ЗРК Бук-М1, зазначають в СБУ.

– Розмови наглядно демонструють, що російські найманці є “гарматним м’ясом” для вищого військового командування РФ. Служба безпеки України встановила, з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ПВК Вагнера. Їх загибель в Україні є прямим свідченням російського військової агресії проти нашої країни, – зазначили в СБУ.

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Нагадаємо, що у Ростовській області РФ біля кордону з Україною зафіксували нову колону військової техніки.