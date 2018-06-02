Відповіді на тест ЗНО 2018 з англійської мови опублікували 1 червня.
Фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань ЗНО 2018 з англійської мови.
Засідання експертної комісії з визначення порога “склав/не склав” з англійської мови відбудеться до 14 червня.
Результати тестування з цього предмета розмістять на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.
ЗНО 2018: правильні відповіді з англійської мови on Scribd
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Самостійно визначити кількість набраних тестових балів з англійської мови можна за допомогою схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.
Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оприлюднять 5 червня.
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