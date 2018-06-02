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ЗНО 2018: правильні відповіді з англійської мови

Відповіді на тест ЗНО 2018 з англійської мови опублікували 1 червня.

ЗНО

Фахова комісія УЦОЯО встановила правильні відповіді до завдань ЗНО 2018 з англійської мови.

Засідання експертної комісії з визначення порога “склав/не склав” з англійської мови відбудеться до 14 червня.

Результати тестування з цього предмета розмістять на інформаційних сторінках учасників до 15 червня.

ЗНО 2018: правильні відповіді з англійської мови on Scribd

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Самостійно визначити кількість набраних тестових балів з англійської мови можна за допомогою схемами нарахування балів за виконання завдань, а також критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Схему оцінювання завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю оприлюднять 5 червня.

Ми вже писали, як подолати страх і налаштуватися на успішне складання ЗНО 2018.

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