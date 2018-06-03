Бойовики захопили у полон двох бійців ООС

Двоє військових 14-ї окремої механізованої бригади потрапили до полону “ЛНР”.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об’єднаних сил.

Зазначається, що чоловіки зникли ще 26 травня. До сьогодні про їхню долю не було відомо. Про те, що українців взяли в полон, у ЗСУ дізналися з сепаратистських ЗМІ.

– Наразі вони, згідно з інформацію, яку оприлюднюють ЗМІ однієї з псевдореспублік, живі – і це найважливіше, однак перебувають у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди.

Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети та так званий брифінг чітко свідчить, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема, — йдеться в повідомленні штабу.

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Як пише інформаційний ресурс “ЛНР”, йдеться про українських військових Якова Веремейчука та Юрія Євтушка.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ВСУ.