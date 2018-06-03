Доба на Донбасі: трьох військових поранено

За минулу добу російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню. У результаті трьох військовослужбовців поранено.

Три українських військовослужбовця отримали поранення під час бойових дій на Донбасі, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

– Російсько-окупаційні війська 28 разів порушували режим припинення вогню, з них 8 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю, – йдеться у повідомленні.

Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Авдіївка, Мар’їнка, Чермалик, Широкине.

Поранених бійців госпіталізували.

Читайте: Обстрілюють снарядами і мінами: бойовики випалюють житлові будинки у Південному

До слова, Служба безпеки України оприлюднила чергові записи перехоплених розмов між терористами на Донбасі за 2015 рік.