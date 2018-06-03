Дощі з грозами: прогноз погоди на початок тижня (КАРТА)

Короткочасні дощі з грозами місцями пройдуть в Україні на початку тижня.

У найближчу добу, 4 червня, погоду в Україні визначатиме тепла і переважно суха повітряна маса, лише місцями на півдні і сході вологість трохи підвищиться, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі в Одеській, Миколаївській, вдень e південних і східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

У Києві – без опадів, температура вночі близько 15°, вдень 26-28°.

На вівторок, 5 червня. синоптики прогнозують вночі у північних і південних областях, вдень в Україні, крім південно-східних областей, короткочасний дощ, місцями грозу. Вітер західний і північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, 6 червня у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях зниження температури вночі до 7-12°, вдень до 18-23°.

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У Києві на 5 червня також очікується короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.

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