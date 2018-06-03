МОЗ вимагає пустити міжнародних лікарів до політв’язнів в РФ

МОЗ звернулося до Росії з вимогою допустити міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Міністерство охорони здоров’я звернулося до Росії з вимогою допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів, повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Twitter.

– Міністерство охорони здоров’я України звертається з вимогою допустити українських й міжнародних лікарів та представників міжнародних медичних організацій до українського політв’язня Олега Сенцова та інших затриманих чи засуджених громадян України, з метою оцінки їхнього стану здоров’я, – йдеться в опублікованому листі.

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До слова, російський актор Олександр Філіппенко закликав звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова.