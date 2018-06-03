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Порошенко: Молімося, щоб Україна отримала Томос до 28 липня

Президент України Петро Порошенко сподівається на позитивне рішення Синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві та закликає українців усього світу разом з усією Україною молитися про це.

– Перемога – це не тільки звільнення української землі. Перемога – це коли вперше, більш ніж за 300 років, в України з’явився реальний шанс створити єдину помісну Православну і головне – Українську церкву, – підкреслив Порошенко під час участі у молитві за мир в Україні в Кафедральному соборі Альмудена у Мадриді разом з українською громадою Іспанії, повідомляє прес-служба президента.

– І ми молимося, щоб до 1030-ї річниці Хрещення України-Русі святим рівноапостольним князем Володимиром Господь дарував нам цей Томос. І я прошу, дорогі брати і сестри, вашої молитви. Тому що спільною молитвою творяться чудеса, – закликав він.

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Президент нагадав, що звернувся до патріарха Варфоломія одразу ж після Великодня, у Великий понеділок 9 квітня, під час свого візиту в Стамбул. Він підкреслив, що під час зустрічі зі вселенським патріархом зазначалося:

– Якщо буде звернення президента, якщо це звернення буде підтримано всією Верховною Радою України, якщо буде звернення українських ієрархів – Синод Вселенського патріархату готовий буде надати нам Томос про автокефалію.

День Хрещення Київської Русі відзначається в Україні 28 липня. Цього року відзначатиметься 1030-річчя хрещення Київської Русі.

Раніше стало відомо, що Томос про надання автокефалії Української православної церкви вже написаний.

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