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В Україні оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки

Сьогодні в Україні оголошено найвищий, п’ятий, рівень пожежної небезпеки.

пожежа

Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила в Україні п’ятий рівень пожежної небезпеки.

Такий рівень пожежної небезпеки зберігатиметься протягом 3-4 червня. Через це значно збільшується ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Рятувальники просять дотримуватися правил поводження протягом пожежонебезпечного періоду.

– Зокрема, не відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу; не розводити багаття у лісі та лісосмугах; не заїжджати автомобілем до лісу; не палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки; не залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я; не полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї; не створювати смітники та спалювати відходи; не спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях, – йдеться у повідомленні.

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До слова, після перевірки пожежної безпеки Держслужба з надзвичайних ситуацій подала позови на закриття 405 закладів, 155 із них – це торгово-розважальні центри.

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