PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Доба на Донбасі: ворог б’є з важкої артилерії, втрат немає  /

Доба на Донбасі: ворог б’є з важкої артилерії, втрат немає  

За добу ворог 27 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, з них 4 рази – з важкої артилерії та мінометів. Втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, вчора, 3 червня, близько 21.00 окупанти з гармат калібру 152 мм обстріляли Талаківку. Терористи випустили не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає.

Вже сьогодні зранку, близько 04.30, противник застосував 82-міліметрові міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії отримав адекватну відповідь.

Розвідка повідомила про знищення одного бойовика.

Читайте: Доба на Донбасі: трьох військових поранено

Раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ЗСУ.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка