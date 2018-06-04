Доба на Донбасі: ворог б’є з важкої артилерії, втрат немає  

За добу ворог 27 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, з них 4 рази – з важкої артилерії та мінометів. Втрат серед військових Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

– Найбільш активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, вчора, 3 червня, близько 21.00 окупанти з гармат калібру 152 мм обстріляли Талаківку. Терористи випустили не менше трьох снарядів. На щастя, постраждалих немає.

Вже сьогодні зранку, близько 04.30, противник застосував 82-міліметрові міномети в районі населеного пункту Зайцеве та на такі провокаційні дії отримав адекватну відповідь.

Розвідка повідомила про знищення одного бойовика.

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Раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ЗСУ.