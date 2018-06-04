Дощі та похолодання: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Завтра, 6 червня, атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання у більшості областей, яке триватме до кінця тижня.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 5 червня, спека і дощі з грозами очікуються майже скрізь.
Максимальні +29 прогнозують на півдні, на решті території – в середному +27.
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На два градуси менше на північному заході країни.
У Києві опади, вночі 15-17, а вдень 24-26 градусів тепла.
У середу, 6 червня, циклон залишить територію України, жителі північних та західних областей відчують невелике похолодання.
Тут денна температура не перевищуватиме +22, менше лише у Чернігівскій та Сумскій областях – до +19.
У столиці сухо, вночі 10-12, вночі 20-22 вище нуля.
На четвер, 7 червня, синоптики не обіцяють суттєвих змін у погоді – сухо та сонячно.
Найтепліше буде на Закарпатті та деяких південних областях – до +27.
На решті території – в середному +23.
У Києві без опадів, вночі 8-10, вдень 21-23 градусів тепла.
У п’ятницю, 8 червня, дощі повернуться на захід країни, у цих регіонах і на півдні температура сягатиме 27 градусів.
В інших областях трохи прохолодніше – на 1-2 градуси
Киян порадує сонце і невелике підвищення температури, вночі 11-13, 24-26 вище нуля.
Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.