Дощі та похолодання: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

Завтра, 6 червня, атмосферний фронт принесе в Україну дощі та похолодання у більшості областей, яке триватме до кінця тижня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 5 червня, спека і дощі з грозами очікуються майже скрізь.

Максимальні +29 прогнозують на півдні, на решті території – в середному +27.

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На два градуси менше на північному заході країни.

У Києві опади, вночі 15-17, а вдень 24-26 градусів тепла.

У середу, 6 червня, циклон залишить територію України, жителі північних та західних областей відчують невелике похолодання.

Тут денна температура не перевищуватиме +22, менше лише у Чернігівскій та Сумскій областях – до +19.

У столиці сухо, вночі 10-12, вночі 20-22 вище нуля.

На четвер, 7 червня, синоптики не обіцяють суттєвих змін у погоді – сухо та сонячно.

Найтепліше буде на Закарпатті та деяких південних областях – до +27.

На решті території – в середному +23.

У Києві без опадів, вночі 8-10, вдень 21-23 градусів тепла.

У п’ятницю, 8 червня, дощі повернуться на захід країни, у цих регіонах і на півдні температура сягатиме 27 градусів.

В інших областях трохи прохолодніше – на 1-2 градуси

Киян порадує сонце і невелике підвищення температури, вночі 11-13, 24-26 вище нуля.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.