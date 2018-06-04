Понеділок, 4 червня, у Києві відзначився нашестям метеликів Кропивниць.

На феномен звернула увагу і синоптик Наталія Діденко.

– Метеликів сьогодні у Києві так багато, що нарешті зрозуміло – прийшло літо.

Я прочитала, що вони живуть приблизно 3-4 тижні і метеликам для життя потрібна температура повітря не нижче +12 градусів. А за прогнозом, незабаром, у ніч на 7 червня температура повітря впаде, до +7… +12 градусів! Можливо, метелики тому так сьогодні поспішають налітатися, – написала вона у Facebook.

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Причину нашестя метеликів пояснив ентомолог, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом ентомології Інституту зоології Валерій Корнєєв у Facebook.

– Цього року весна була “моментальною”, тому метелики відклали яйця практично одночасно, у перший же сприятливий день. Отже, усі гусениці (а їх було ще більше, ніж у минулому році), швидко розвинулися за травень, залялькувалися майже в один і той же час, – пояснив Корнєєв.

Користувачі викладають у соцмережах фото метеликів.







Ентомолог пояснив причину нашестя метеликів у Києві / 4 фотографии

Нагадаємо, у Києві завтра, 5 червня очікується короткочасний дощ, місцями гроза.