Гроза у Львові: зруйновані будівлі та град із яйце

Сильна гроза у Львові призвела до руйнувань будівель у місті.

4-го червня у другій половині дня у Львові розпочалася сильна гроза, яка супроводжувалася поривами вітру, блискавками, громом та градом.

Через негоду на перетині вулиці Городоцької та проспекту Чорновола на проїжджу частину впали ремонтні конструкції з будинку, передає місцевий сайт 032.

Крім того, на розі вул. Галицької та пл. Ринок впала частина фасаду будинку. Внаслідок падіння уламків постраждав громадянин Айзербаджану, мешканець м. Баку. Чоловік госпіталізований до лікарні швидкої медичної допомоги.

За інформацією депутата Львівської міської ради та співробітника Головного управління Національної поліції Ігоря Зінкевича, на вулиці Клепарівській через негоду впало дерево. Рух автівок тут ускладнений.

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Львівʼяни у соцмережах діляться відео з наслідками негоди:

До слова, на початку місяця град налетів на Черкаси. Розмір льодових кульок досягав сантиметра і більше.