Кабмін ініціює розширення санкцій проти РФ

Кабмін прийняв рішення схвалити та внести в місячний термін на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування строком на 3 роки санкцій до фізичних та юридичних осіб.
Відповідне розпорядження від 23 травня № 363-р опубліковано на Урядовому порталі, передає УНІАН.
– У зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету. Схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб, – зазначили у Кабміні.
Список фізичних та юридичних осіб, до яких пропонується застосувати санкції, не оприлюднено.Читайте: США готують санкції проти компаній, які будують Північний потік-2
Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).
Винести питання щодо інформування осіб про застосування до них персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також щодо оприлюднення списку таких осіб на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, – зазначається у розпорядженні.
Раніше Факти ICTV писали, що Україна розширила та продовжила до 2021 року санкції щодо підприємств і компаній РФ, що працюють в інтересах сектора безпеки та оборони, а також українських підприємств ОПК, які працюють на території окупованого Криму.