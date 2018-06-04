Кабмін ініціює розширення санкцій проти РФ

Кабмін прийняв рішення схвалити та внести в місячний термін на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування строком на 3 роки санкцій до фізичних та юридичних осіб.

Відповідне розпорядження від 23 травня № 363-р опубліковано на Урядовому порталі, передає УНІАН.

– У зв’язку з триваючою збройною агресією РФ проти України, сприянням і фінансуванням нею терористичної діяльності в Україні, що призвело до порушення територіальної цілісності України, прав і свобод її громадян, тимчасової окупації частини території, численних людських жертв, реальних та потенційних загроз національним інтересам, національній безпеці і суверенітету. Схвалити та внести в місячний строк на розгляд Ради національної безпеки і оборони пропозиції щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до фізичних осіб та юридичних осіб, – зазначили у Кабміні.

Список фізичних та юридичних осіб, до яких пропонується застосувати санкції, не оприлюднено.

Міністерству закордонних справ після набрання чинності рішенням РНБО про застосування санкцій доручено поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів (санкцій).

Винести питання щодо інформування осіб про застосування до них персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), а також щодо оприлюднення списку таких осіб на розгляд Ради національної безпеки і оборони України, – зазначається у розпорядженні.

Раніше Факти ICTV писали, що Україна розширила та продовжила до 2021 року санкції щодо підприємств і компаній РФ, що працюють в інтересах сектора безпеки та оборони, а також українських підприємств ОПК, які працюють на території окупованого Криму.