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Коли завершать розгляд закону про Антикорупційний суд – Парубій назвав дату

Розгляд закону про Антикорупційний суд мають закінчити у четвер, 7 червня.

Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада має завершити розгляд законопроекту про Антикорупційний суд у четвер, передає УНН.

– Цього тижня ми маємо завершити розгляд закону про Вищий Антикорупційний суд. Це рішення буде прийматися у четвер і до того часу, нам важливо усвідомити значення цього рішення і для ВР, і для України, – сказав Парубій.

Спікер додав, що обов’язок і голови уряду зробити усе можливе, аби рішення прийняли у четвер.

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До слова, прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що піде у відставку, якщо не буде створено Антикорупційний суд.

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