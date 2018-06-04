Київ можуть відключити від гарячої води й опалення: коли і чому

У Києві з 1 серпня всі будинки можуть відключити від гарячого водопостачання.

Про це повідомила прес-секретар заступника голови КМДА Юлія Грамотна, передає Українська правда.

Це пов’язано з тим, що Нафтогаз через борги відмовився поставляти газ Київтеплоенерго, яке з 1 травня відповідає за тепло і гарячу воду.

При цьому ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, які забезпечують близько 70% Києва, повинні перейти в управління Київтеплоенерго з 1 серпня. Якщо питання з постачанням газу до цього часу не вирішиться, без води залишиться все місто.

– Є ризик того, що Нафтогаз займе позицію: не будемо укладати договір. Тоді весь Київ залишиться без гарячої води. Більш того, це ставить під загрозу підготовку до зими і опалювальний сезон взагалі, – пояснила Юлія Грамотна.

Раніше Факти ICTV писали, що Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням втрутитися у ситуацію з відмовою НАК Нафтогаз України забезпечити гаряче водопостачання столиці.