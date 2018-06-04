Міністр: Створення Антикорупційного суду – це технічне питання

Міністр кабінету міністрів України Олександр Саєнко повідомив Фактам ICTV, що уряд буде сприяти створенню Антикорупційного суду у разі голосування за нього парламентом.
У разі прийняття депутатами відповідного законопроекту у другому читанні, Кабінет Міністрів виконає усі передбачені технічні процедури і виділить необхідні кошти для створення нового органу, розказав Олександр Саєнко.
В той же час у разі відставки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд продовжить працювати і втілювати розпочаті реформи до того часу, поки парламент не сформує новий Кабмін.
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Дуже важливо, щоб усі ці напрацювання, які відбуваються, усі реформи мали подальший розвиток. Формування нового уряду – це і питання формування нової коаліції в Парламенті, – повідомив міністр.