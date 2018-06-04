Міністр: Створення Антикорупційного суду – це технічне питання

Міністр кабінету міністрів України Олександр Саєнко повідомив Фактам ICTV, що уряд буде сприяти створенню Антикорупційного суду у разі голосування за нього парламентом.

У разі прийняття депутатами відповідного законопроекту у другому читанні, Кабінет Міністрів виконає усі передбачені технічні процедури і виділить необхідні кошти для створення нового органу, розказав Олександр Саєнко.

В той же час у разі відставки Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, уряд продовжить працювати і втілювати розпочаті реформи до того часу, поки парламент не сформує новий Кабмін.