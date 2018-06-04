На Київщині перекрили об’їзну дорогу

У Київській області незадоволені діями місцевої влади мешканці Обухівського району перекрили на годину об’їзну дорогу міста.

Серед них і пайовики радгоспу-комбінату “Обухівський”. Кажуть, люди не можуть оформити у власність законно виділені ділянки-паї, пише Эспрессо.

– Проблеми полягають в завуальованих позовах. Основною метою яких є позбавити прав власності землі цих селян, які своєю працею весь вік намагалися отримати у власність ці землі, – сказав адвокат, правозахисник Арсен Луцик.

Радгосп “Обухівський” припинив своє існування у 2006-му. Саме з цього часу працівники та пенсіонери отримали право на оформлення у власність земельної частки-паю. Та з 839 пайовиків зробити це змогли лише половина.

– Якщо в нас є невитребувані паї , яких більше 400, їх всі необхідно покласти в публічну кадастрову карту. Чекати поки з’явиться власник і оформить на себе документ і до цього часу держава як орендодавець може отримувати оренду, як я зазначав, це 8 мільйонів гривень щорічно тільки орендної плати, – сказав Луцик.

Катерина Шевченко все своє життя з 14 років пропрацювала дояркою. Бідкається, що заробила 2 тисячі гривень пенсії на місяць. Тому на пайову ділянку покладає особливі сподівання.

– То я думаю, що мені за цей пай хтось стакан води подасть. Але намагаються забрати. І це по судах, 3 години по судах їздимо і вони все відкладають. Тільки суд до краю доходить, то все тільки починається. То ті адвокати їхні радгоспні або суддям відвід дають або недовіра суддям, – сказала Шевченко.

Судові спори між пайовиками та радгоспом тривають вже три роки. Селяни до останнього збираються відстоювати свої законні права.

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До речі, у Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги автомобіль зніс зупинку громадського транспорту та перевернувся.