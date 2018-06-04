Підвищення мінімальної зарплати не буде – Данилюк

Економічних передумов для підвищення мінімальної заробітної плати за результатами першого півріччя немає.

Про це міністр фінансів Олександр Данилюк заявив в інтерв’ю Економічній правді.

У першому кварталі 2018 року держбюджет за доходами не виконали на 6,2 млрд грн. У квітні ситуація покращилась, проте досі спостерігається недовиконання плану.

Зараз у Мінфіні шукають спосіб вирівняти ситуацію.

За словами Данилюка, підвищення мінімалки – це додаткові видатки. Таке підвищення із квітня обійшлося б держбюджету щонайменше у 13 млрд. грн.

Це мінімальна сума, яка потрібна тільки на підвищення мінімалки – без урахування підвищення посадового окладу працівника та тарифного розгляду єдиної тарифної системи.

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– Якщо врахувати підвищення тарифного розгляду у співвідношенні до мінімалки, була б додаткова потреба у витратах на 2018 рік у 30 млрд. грн. Перше півріччя закінчується вже через місяць. Зараз потрібно думати про Антикорупційний суд, а не займатися популізмом, – додав Данилюк.

Нагадаємо, з 1 січня 2018 року прожитковий мінімум становить 1 700 грн, а мінімальна зарплата – 3723 грн.

Раніше стало відомо, що підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 грн може відбутися по закінченню першого кварталу 2018 року.