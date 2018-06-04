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Пляжний сезон зірвано. Де на Азові закритий доступ до пляжів

Україна закрила деякі райони Азовського моря через проведення навчань.

Про це повідомляють Новости Донбасса з посиланням на слова начальника прес-центру Воєнно-морських сил України Олега Чалика.

За інформацією, райони закривають на заявку Збройних сил України з 1 червня до 1 вересня.

Будуть закриті райони на схід від Маріуполя, біля Широкіно, Мелекіного та Білосарайської коси, а також на схід від Бердянська.

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До речі, у курортному селищі Кирилівка Якимівського району Запорізької області, розташованому на Федотовій косі в Азовському морі у результаті сильного шторму були підтоплені низка баз відпочинку.

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