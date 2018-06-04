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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 4 червня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 4 червня, буде сонячною та спекотною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, дощі з грозами можливі лише на півдні та сході України.

Середня температура повітря +28, на пару градусів менше лише в Одеській та Чернівецькій областях.

У Києві сьогодні сухо та сонячно, протягом дня від +26 до +28.

Читайте: Посушливо та спекотно: погода на червень в Україні

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.

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