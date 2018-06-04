Савченко готувала теракт у Раді та урядовому кварталі – поліграф

Результати експертизи на поліграфі підтвердили, що народний депутат Надія Савченко готувала теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, а також обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави.

Результати психологічної експертизи на поліграфі опублікувала СБУ.

Експертиза показала, що Надія Савченко обговорювала плани насильницького повалення конституційного ладу, брала участь у незаконних діях із поваленням конституційного ладу та особисто готувала насильницьке повалення конституційного ладу.

Крім того, вона обговорювала плани збройного захоплення влади та брала участь у підготовці збройного захоплення влади, для чого підшукувала та перевозила зброю.

Розроблені плани Савченко обговорювала з Рубаном В.В., Захарченком О.В., Тимофєєвим О.Ю.

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Разом із тим, нардеп обговорювала зі спільниками плани вбивства керівників держави, зокрема особисто розподіляла ролі в замахах.

Вона розробила чіткий план вбивства керівників держави та домовлялася зі спільниками, хто і що має робити під час замаху. Свої плани вона доводила до Тимофєєва О.Ю. та Рубана В.В.

– Поліграф також показав, що Савченко готувалася здійснити теракт в урядовому кварталі та будівлі Верховної Ради, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку зі свідомою протидією Савченко проведення судової психологічної експертизи з використанням поліграфа, комісія експертів не змогла поставити їй всі запитання, а проведення експертизи було припинено.