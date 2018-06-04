У Криму оголосили надзвичайний стан – причина

У Криму оголосили режим надзвичайної ситуації через посуху.

– Запровадити з 2 червня 2018 року для органів управління та сил територіальної підсистеми Криму єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій на території Криму режим функціонування надзвичайна ситуація. Встановити для органів управління і сил ТСНС регіональний рівень реагування, – йдеться у розпорядженні так званого голови анексованого Криму Сергія Аксьонова, передає Крим.Реалії.

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Згідно з розпорядженням, адміністраціям Красногвардійського, Нижньогірського, Совєтського, Первомайського районів необхідно забезпечити всі заходи, що їх схвалить комісія з ліквідації НС при російському уряді Криму.

Раніше Факти ICTV писали, що після 2014 року окупаційна влада переселила до українського Криму від 850 тис. до мільйона громадян Росії.