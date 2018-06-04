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У РФ Сущенка засудили до 12 років в’язниці

У Москві українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років у колонії суворого режиму.

Оновлено. 17.33. У МЗС України відреагували на незаконний вирок українському журналісту Роману Сущенку в Росії.

Про це в Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

Романа Сущенка російський суд визнав винним у шпигунстві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Визнати Сущенко винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (Шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, — оголосив рішення суддя Олег Музиченко.

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Процес у справі щодо Сущенка проходив в закритому режимі, тому судом було оголошена тільки вступна та резолютивна частини вироку.

Громадський захисник Сущенка Марк Фейгін зазначив, що вирок суду буде оскаржуватися.

Нагадаємо, 2 жовтня 2016 року, стало відомо, що 30 вересня українського журналіста Романа Сущенка посадили до СІЗО Лефортово та звинуватили у  “шпигунстві”.

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