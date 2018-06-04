У РФ Сущенка засудили до 12 років в’язниці

У Москві українського журналіста Романа Сущенка засудили до 12 років у колонії суворого режиму.

Оновлено. 17.33. У МЗС України відреагували на незаконний вирок українському журналісту Роману Сущенку в Росії.

Про це в Twitter повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.

Романа Сущенка російський суд визнав винним у шпигунстві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Визнати Сущенко винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (Шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, — оголосив рішення суддя Олег Музиченко.

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Процес у справі щодо Сущенка проходив в закритому режимі, тому судом було оголошена тільки вступна та резолютивна частини вироку.

Громадський захисник Сущенка Марк Фейгін зазначив, що вирок суду буде оскаржуватися.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

Нагадаємо, 2 жовтня 2016 року, стало відомо, що 30 вересня українського журналіста Романа Сущенка посадили до СІЗО Лефортово та звинуватили у “шпигунстві”.