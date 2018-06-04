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У Запоріжжі заборонили продавати алкоголь вночі

Влада Запоріжжя прийняла рішення заборонити продаж алкогольних напоїв у нічний час.

Продаж Алкоголю

У Запоріжжі депутати місцевої міськради прийняли рішення заборонити продаж алкоголю з 22.00 до 8.00, повідомляють Українські новини.

Припинити продаж алкогольних напоїв у нічний час повинні всі суб’єкти підприємницької діяльності.

Однак нове обмеження не стосується закладів ресторанного господарства (кафе, бари, ресторани).

Читайте: Як побороти алкогольну залежність – вчені знайшли спосіб

До слова, у Дніпрі заборонили продавати алкогольні напої в нічний час.

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