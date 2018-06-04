PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Україна готова видати 23 росіянина в обмін на Сенцова та інших політв'язнів/

Україна готова видати 23 росіянина в обмін на Сенцова та інших політв’язнів

Україна готова передати Росії 23 особи для звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Ірина Геращенко

Про це заявила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську, перший віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні погоджувальної ради в парламенті.

– Минулого тижня під час чергових мінських зустрічей, українська сторона звернулась ще раз до РФ з ініціативою – ми готові передати 23 росіян, засуджених в Україні за причетність до терактів, підготовки терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Ми готові їх передати Росії задля звільнення Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, молодого студента, викраденого в Білорусі, якому сьогодні ліки не дають, та інших політв’язнів Кремля.

І ми не роз’єднуємо українців із кримськими татарами, а також із тими, хто знаходиться на окупованих територіях, – зауважила Геращенко.

Читайте: Кольченка шантажують і нав’язують громадянство РФ – мати

Раніше низка російських акторів підтримали Олега Сенцова, засудженого до 20 років в’язниці, та зачитали оповідання українського режисера.

Фото: ВР

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка