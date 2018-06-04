Україна готова видати 23 росіянина в обмін на Сенцова та інших політв’язнів

Україна готова передати Росії 23 особи для звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Про це заявила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ у Мінську, перший віце-спікер Ірина Геращенко на засіданні погоджувальної ради в парламенті.

– Минулого тижня під час чергових мінських зустрічей, українська сторона звернулась ще раз до РФ з ініціативою – ми готові передати 23 росіян, засуджених в Україні за причетність до терактів, підготовки терактів, за злочини проти територіальної цілісності і суверенітету України.

Ми готові їх передати Росії задля звільнення Сенцова, Кольченка, Карпюка, Клиха, Гриба, молодого студента, викраденого в Білорусі, якому сьогодні ліки не дають, та інших політв’язнів Кремля.

І ми не роз’єднуємо українців із кримськими татарами, а також із тими, хто знаходиться на окупованих територіях, – зауважила Геращенко.

Читайте: Кольченка шантажують і нав’язують громадянство РФ – мати

Раніше низка російських акторів підтримали Олега Сенцова, засудженого до 20 років в’язниці, та зачитали оповідання українського режисера.

Фото: ВР