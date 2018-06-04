Власник UFuture розповів, чим Україна цікава західному інвестору

Василь Хмельницький вважається успішним підприємцем в Україні. За допомогою нового парку інформаційних технологій та індустріального парку він хоче залучити іноземних інвесторів.

Бізнесмен упевнений в тому, що в деяких сферах Україна як виробничий майданчик є поза конкуренцією. Про це він розповів в інтерв’ю owc.de.

– Пане Хмельницький, що таке UNIT.CITY і чим відрізняється IT-проект від інших проектів?

– Для розробки концепції UNIT.CITY ми об’їздили весь світ. Ми спостерігали за тим, яка інфраструктура для здійснення комерційної діяльності у сфері інновацій вважається загальноприйнятою. Інноваційна Кремнієва долина складається з різних кластерів. А ми б хотіли багато підприємств із розробки інноваційних технологій об’єднати в один кластер. Там повинні з’явитися акселератори, спільні офіси (Coworking-Spaces), інститути підприємництва, а також інститути з розробки інноваційних технологій. Повинно утворитися спільне місто, в якому зберуться молоді таланти та інноваційні підприємницькі об’єднання і, таким чином, виникнуть нові підходи і проекти. Для цього ми надамо інфраструктуру, щоб можна було успішно укладати вигідні угоди.

Також дуже важливим є соціальне питання. В Україні багато талановитих людей. Але тут вони стають незатребуваними і не отримують жодної підтримки. Тому вони їдуть. Отже, для України на даний момент важливими є дві речі: спочатку потрібно створити умови, щоб талановиті люди більше не залишали країну. А по-друге, треба зробити так, щоб ті талановиті люди, які зараз виїхали, зі своїм вже отриманим досвідом знову повернулися до нашої країни. Це і є ядром проекту UNIT.City, тобто стартап, єдиний в світі – за $200 млн.

Василь Хмельницький є засновником однієї з провідних інвестиційних груп UFuture, що займається реалізацією великого інфраструктурного проекту

– Підприємці часто скаржаться, що Україна недостатньо сприяє діяльності інвесторів, також піддаються критиці корупція і відсутність гарантії дотримання законності. Що ви на це скажете?

– Так, у нас багато проблем. У нас корупція, і законів не завжди дотримуються. Але підприємницька обстановка є непогана. Ми всі хочемо, щоб до нас прийшли інвестори. Але все-таки люди у нашій країні відрізняються. Багато з них мають ще пострадянські принципи, тому підприємницька культура ще не розвинена. Але у інвесторів не повинно бути страху, тому що тут живуть інтелігентні люди. Це супер-місцерозташування, де можуть вироблятися дуже дешеві товари. А також у цій країні проживає близько 40 млн людей, а це хороший ринок збуту.

Я б просто рекомендував знайти місцевого партнера за договором. Зверніться до Банку реконструкції та розвитку і подивіться, кому він видає кредити. Адже той, кому він видавав кредити, був ним перевірений і проаналізований. Ось з таким партнером можна укладати будь-які угоди без проблем. І, повірте мені, бізнес почне дуже швидко рости. Ви почнете з малого, і не обов’язково купувати завод за $100 млн. Якщо ви починаєте зі збуту, то слід стартувати з невеликого випуску, а потім його розвивати. Нам це потрібно, але при цьому мова не йде про гроші. Йдеться про те, що німецькі підприємці мають хороший і необхідний досвід. І саме цей досвід нам і потрібен. Гроші – це не велика проблема. У нас вони теж є, в будь-якому випадку.

– Україна повинна якомога швидше привернути увагу іноземних інвесторів. Що необхідно для цього зробити?

– Люди в Україні звикли скаржитися на корупцію, президента, Кабінет міністрів, депутатів, підприємців. Але це не зовсім правильно. Швидше за все, це перехідна фаза, в якій люди не хочуть нічого виправляти і вдосконалювати, а просто шукають якесь виправдання. Я хотів би сказати, що ситуація повільно, але змінюється. Я думаю, що протягом наступних трьох або чотирьох років це зміниться, і люди зміняться. Адже люди роблять політику, вони борються з корупцією, вони приймають і виконують закони. Тому для початку слід змінити людей. Це – найголовніша зміна, яка необхідна країні.

– Ваш індустріальний парк Біла Церква повинен стати зразковим проектом в Україні. Що за цим криється?

– Підхід полягає у тому, щоб приватна економіка і держава створили відповідні умови для інвесторів. Орендується ділянка землі, підключається електрика, газ, вода та інші канали енергоживлення. Потім держава допомагає іноземним інвесторам отримати всі необхідні дозволи, щоб не було паперової війни і конфронтації з корупцією. Перше підприємство в індустріальному парку вже створене, наступні три або чотири повинні скоро підійти. Наведу вам приклад з нашого першого підприємства. Ми проаналізували митну статистику і визначили, що в Україні не виробляються, наприклад, розетки, вимикачі та штекери. Потім ми зібрали команду і через півроку почали виробляти дану продукцію. Через три місяці у нас буде повний цикл виробництва десяти видів продукції, яка на даний момент в Україні не виробляється.

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Продукція дуже дешева і я не бачу жодної країни, яка може з нами конкурувати. У Китаї заробітна плата варіюється від $700 до $800. Якщо виробляти продукцію з такого ж матеріалу, потім сплатити мито, поставити нам, тут розмитнити, то вона не зможе конкурувати з нашою продукцією. А ми будемо виробляти дану продукцію не тільки для українського ринку. Виникне потреба в мільйонах або навіть десятках мільйонів таких розеток. Ми сертифікуємо їх за європейськими стандартами. Ми можемо привітати всіх поляків і німців, тому що скоро ви зможете купувати нашу продукцію за прийнятною ціною. Тому я запрошую всіх підприємців, які хочуть знизити свої витрати і збільшити доходи. Приїжджайте до нас, ми орієнтуємося на клієнта. Ми докладемо всіх зусиль, щоб створити умови для ведення бізнесу. Я впевнений, що парк стане успішним.

– Нарешті зросли зарплати. Чи не впливає це істотно на вашу перевагу конкуренції?

– Проблема дійсно є. Близько двох мільйонів людей виїхали, але залишилося 40 млн чоловік. Так, розмір зарплат трохи збільшується. Якщо вам необхідний інженер або технолог, то зарплата буде варіюватися від $1000 до $2000. Але якщо хтось думає, що тут можна знайти хорошого фахівця за $200, то він помиляється. Простий робітник, як правило, отримує близько $400. З податками $600. Не тільки у Києві, а й у Черкасах, Білій Церкві та інших містах. Але це все одно не 3 000 євро або 1 500-2 000 євро, як у Німеччині. Ми у 8 разів дешевші. І це наша конкурентна перевага.

– Пане Хмельницький, ми дякуємо Вам за розмову.

Василь Хмельницький є засновником однієї з провідних інвестиційних груп UFuture, що займається реалізацією великого інфраструктурного проекту. До найвідоміших відносяться відродження аеропорту в Києві, розробка інноваційного парку Unit.City і Lviv.Tech.City, а також індустріального парку Біла Церква.

Елена Мачільські.