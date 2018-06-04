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З в’язниці “ЛНР” звільнили українця

З в’язниці у Луганській області вдалося звільнити українця, якого незаконно утримували бойовики “ЛНР”.

Звільнення українця на Донбасі

Про це у Facebook повідомив представник омбудсмена України на Донбасі Павло Лисянський.

– Громадянина України, засудженого до 2014 року, якого НВФ “ЛНР” незаконно утримувала в місцях позбавлення волі, завдяки колективним діям міжнародної спільноти вдалося звільнити, – написав він.

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Тобто, за його словами, чоловіка, ім’я якого він не називає, через війну не випустили з в’язниці і утримували аж до червня 2018 року.

Тим часом, Росія у Мінську продовжує блокувати питання обміну полоненими на Донбасі.

Фото: Павел Лисянский

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