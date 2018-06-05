Активи Газпрому арештовані! Україна чекає на $2,6 млрд виплат

Голландські активи ПАТ Газпрому за рішенням місцевого суду були арештовані для виплати НАК Нафтогаз $ 2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

– Минулого тижня НАК Нафтогаз України подала клопотання щодо арешту часток ПАТ Газпром в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній Газпрому. Клопотання були подані для забезпечення права Нафтогазу на отримання від російського монополіста $2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, ухваленим у лютому 2018 року. Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній Газпрому в Голландії відмовились співпрацювати з судовими виконавцями. Однак все це ніяк не вплине на арешт, – зазначили у прес-службі Нафтогаз

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Нафтогаз також ініціював арешт активів у інших юрисдикціях, включно з частками Газпрому в його дочірніх компаніях Nord Stream AG та Nord Stream 2 AG.

Раніше стало відомо, що арбітражний процес між Газпромом і Нафтогазом України по транзитному контракту може торкнутися акцій проектних компаній морських газопроводів Північний потік і Північний потік-2.