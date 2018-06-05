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Бадьорий і жартує – російський режисер про стан Сенцова

Російський режисер Аскольд Куров зустрівся з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в колонії.

Олег Сенцов

Російський режисер Аскольд Куров зустрівся з незаконно засудженим українським режисером Олегом Сенцовим і розповів, що той відчуває себе добре, повідомляє 112 Україна.

– Олег відчуває, наскільки це можливо в його ситуації, добре. Він відчував себе гірше на десятий день голодування, ніж зараз. Він досить бадьорий, добре тримається, веселий, жартує, дуже цікавиться, що відбувається у зовнішньому світі, тому що нічого не знає про останні новини, – сказав Куров.

Режисер не намагався відмовити Сенцова від голодування. Також Куров додав, що той не скаржиться на утримання.

– Раніше були скарги, що дуже холодно в одиночній камері. Він зараз ізольований в одиночній камері у зв’язку з голодуванням. Йому дали телевізор, обігрівач. На холод не скаржиться. Він п’є кип’ячену воду. Раз на два дні йому ставлять крапельниці глюкози і якісь вітаміни, – додав режисер.

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До слова, Україна готова передати Росії 23 людини для звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

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