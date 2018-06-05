Бюджетна авіакомпанія запустить нові рейси з України

Авіакомпанія Bravo Airways з 15 червня анонсує відкриття рейсів у Люблін (Польща) з Києва, Харкова та Херсона з 15 червня.

Про це повідомляють на офіційній сторінці компанії Bravo Airways в Facebook.

Так, регулярні рейси будуть виконуватися тричі на тиждень із міжнародного аеропорту Київ імені Ігоря Сікорського щосереди (виліт о 22.35), щоп’ятниці (о 13.50) і щонеділі (о 18.10) і назад із Любліна щопонеділка (о 05.45), щочетверга (о 09.45) і щоп’ятниці (о 19.40).

Відправлення з Харкова призначено на 04.15 щопонеділка і на 08.15 щочетверга, з Любліна – на 00.25 і на 04.20 відповідно.

Тривалість польоту з аеропорту Києва становитиме 1 годину 20 хвилин (1 година 25 хвилин – назад із Любліна) і 2 години з аеропорту Харкова (1 година 50 хвилин – назад з Любліна).

При цьому компанія підкоригувала час вильоту рейсів із Херсона – о 03.10 щочетверга, о 18.25 щоп’ятниці і о 22.45 щонеділі, а повернення з Любліна призначено на 23.30 щосереди, о 14.45 щоп’ятниці й о 19.05 щонеділі.

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Рейси за маршрутами будуть виконуватися літаками Boeing 737-500.

Вартість перельоту стартує від 1 300 гривень, всі тарифи включають можливість перевезення багажу вагою до 23 кг.

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