Доба на Донбасі: двох окупантів знищено та шістьох поранено

Російсько-окупаційні війська 30 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 10 разів застосовували артилерію та міномети.
Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил у Facebook.
Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, двох окупантів було знищено та шістьох поранено.
Так, бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве.
Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького.
На Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Лебединське.
Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.
Бойовики не припиняють обстріли цивільних об’єктів. Так, увечері 4 червня близько 21.00, окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС). Обслуговуючий персонал був вимушений ховатися у бомбосховищі та залишився чергувати на об’єкті другу добу поспіль. Інформація про пошкодження ДФС уточнюється.
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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ЗСУ.