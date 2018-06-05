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Доба на Донбасі: двох окупантів знищено та шістьох поранено

Російсько-окупаційні війська 30 разів вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям, з них 10 разів застосовували артилерію та міномети.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил у Facebook.

Під час бойових дій минулої та поточної доби втрат серед наших захисників немає. За даними розвідки, двох окупантів було знищено та шістьох поранено.

Так, бої тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве.

Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки, Пісок, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького.

На Маріупольському напрямку – в районі населеного пункту Лебединське. 

Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу.

Бойовики не припиняють обстріли цивільних об’єктів. Так, увечері 4 червня близько 21.00, окупанти обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію (ДФС). Обслуговуючий персонал був вимушений ховатися у бомбосховищі та залишився чергувати на об’єкті другу добу поспіль. Інформація про пошкодження ДФС уточнюється.

Читайте: Без світла, зв’язку, під обстрілами – найгарячіші точки на Донбасі

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що до полону бойовиків потрапив 19-річний боєць ЗСУ.

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