Канада відреагувала на вирок Сущенку

Уряд Канади засуджує вирок Російської Федерації, винесений українському журналісту Романові Сущенку.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд в своєму Twitter.

Винесений 4 червня вирок офіційна Оттава сприймає як спробу утиску журналістів.

– Як колишній журналіст, я обурена арештом і засудженням українського журналіста до 12 років позбавлення волі у Росії. Канада засуджує цю спробу репресувати тих, хто працює на захист правди, – написала Фріланд.

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Нагадаємо, що вчора, 4 червня, Мосміськсуд у Росії засудив до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство громадянина України Романа Сущенка.