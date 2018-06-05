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Коли підрядники понесуть відповідальність за ремонт доріг України

Виконавці, що здійснюють ремонт доріг, вже цього року можуть відповісти за якість асфальту на дорогах. Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів України Олександр Саєнко Фактам ICTV.

Ремонт доріг

Цього року в Україні на ремонт доріг виділили з бюджету майже 47 мільярдів гривень.  На ці кошти планується відновити близько 4 тисяч кілометрів автошляхів.

Для перевірки якості робіт, які проводять підрядники, залучають міжнародну систему експертизи. В той же час, посилились вимоги Укравтодору до виконавців робіт. На середній ремонт гарантія має складати не менше 5 років, а на капітальний – мінімум 10 років.

Результати аудиту підрядників можна буде побачити вже в кінці цього року, вважає Міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко:

– Зараз це питання буде поставлено на порядок денний. Я думаю, що таких випадків на місцях багато. В кінці року ми будемо аналізувати. Факти неналежної якості за власний рахунок підрядники будуть переробляти, – прокоментував Міністр.

Нагадаємо, що в оприлюдненому напередодні індексі  Global Competitiveness Index 2017-2018  за якістю доріг Україна опинилась на 130 місці серед 137 країн.

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