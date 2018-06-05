Куди вступати: рейтинг найкращих ВНЗ України

Першу сходинку в Топ-200 університетів України у 2018 році розділили Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
Рейтинг складений центром міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.
До десятки найкращих вищих навчальних закладів потрапили також:
- Харківський національний університет імені Каразіна;
- Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;
- Національний університет Львівська політехніка;
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Національний медичний університет імені Богомольця;
- Національний технічний університет Дніпровська політехніка;
- Сумський державний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка.
Відзначається, що загалом переважна більшість українських університетів покращує показники за всіма напрямками своєї діяльності.
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