Куди вступати: рейтинг найкращих ВНЗ України

Першу сходинку в Топ-200 університетів України у 2018 році розділили Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Рейтинг складений центром міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

До десятки найкращих вищих навчальних закладів потрапили також:

Харківський національний університет імені Каразіна;

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;

Національний університет Львівська політехніка;

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Національний медичний університет імені Богомольця;

Національний технічний університет Дніпровська політехніка;

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Відзначається, що загалом переважна більшість українських університетів покращує показники за всіма напрямками своєї діяльності.

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