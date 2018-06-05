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Куди вступати: рейтинг найкращих ВНЗ України

Першу сходинку в Топ-200 університетів України у 2018 році розділили Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

ВНЗ

Рейтинг складений центром міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

До десятки найкращих вищих навчальних закладів потрапили також:

  • Харківський національний університет імені Каразіна;
  • Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут;
  • Національний університет Львівська політехніка;
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Національний медичний університет імені Богомольця;
  • Національний технічний університет Дніпровська політехніка;
  • Сумський державний університет;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка.

Відзначається, що загалом переважна більшість українських університетів покращує показники за всіма напрямками своєї діяльності.

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Раніше ми писали про зміни, що чекають на абітурієнтів під час вступної кампанії 2018 року.

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