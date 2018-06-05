Літній відпочинок відкладається. Пасажири рейсу не можуть вилетіти з Борисполя

До редакції Фактів ICTV надійшов лист від пасажирів рейсу до Барселони. Літак авіакомпанії Yanair мав вилетіти ще вчора. Однак вже другу добу туристи знаходяться в аеропорту.

Родичка пасажирів рейсу до Барселони Ірина Хом’як повідомила, що час вильоту переносять вже шостий раз. Батьки дівчини придбали путівку у туроператора JoinUp. Інформацію про причини затримки в компанії дівчині не повідомили.

Я телефонувала до Yanair та JoinUp. Ніхто не надає жодної інформації. Ситуація продовжується. Ми не знаємо зараз, розвертатись їхати додому або чекати. Відмінити тур не можливо, адже це буде за нашою ініціативою і гроші ніхто не поверне, – розповіла Ірина.

В прес-службі туроператора затримку рейсу пояснюють технічними причинами перевізника Yanair. Їх зараз усувають спеціалісти. Замінити борт іншим літаком в компанії не можуть. Натомість туроператор забезпечив своїх клієнтів житлом на час вимушеної ночівлі та обіцяє компенсувати втрачені дні відпочинку:

Віднімається вартість перельоту, трансферу, страхування. Вартість ночі, яку втратили клієнти, буде компенсовано. Це буде ціна однієї доби, може більше, – повідомила представниця прес-служби JoinUp Катерина Резніченко.

За останньою інформацією, наданою JoinUp, рейс до Барселони має вилетіти з Борисполя о 18:30.