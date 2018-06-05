Лото-Забава: У Київській області народився 13 мільйонер 2018 року!

3 червня під час розіграшу 982-го тиражу Лото-Забава була зафіксована поява тринадцятого мільйонера цього року та 292-го щасливчика у низці мільйонерів Лото-Забава.

На початку розіграшу першою кулькою, що випала з великого лототрону, стала кулька №20, а отже, у 982-му тиражі мав бути гарантовано розіграний 1 000 000 гривень. Таким чином, щасливчик, який закреслив три лінії з двома пільговими підковками, виграв не 200 тис. гривень, а один мільйон. Виграшний білет № 0235291 був придбаний у м.Васильків (Київська область) на фірмовому столі М.С.Л., що знаходиться у супермаркеті Фуршет на вул. Грушевського, 19.

Переможець запрошується до Клубу мільйонерів М.С.Л., членство у якому надає свої корисні переваги. Окрім того, оператор державних лотерей М.С.Л. пропонує переможцю завітати до Києва та взяти участь у спеціальній святковій VIP-програмі – Два дні з життя мільйонера, розрахованій на двох осіб: переможця та його супутницю або супутника.

У рамках програми новоспеченому мільйонеру пропонується поринути у світ солодкого життя у стилі luxury та провести незабутній уїк-енд. Кульмінаційною подією двох днів стане участь у недільному прямому ефірі Лото-Забава, де улюбленця фортуни особисто привітають ведучі – Лариса Руснак та Анатолій Гнатюк, й урочисто вручать почесному гостю символічний чек на 1 000 000 гривень.

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Нагадаємо, протягом 26-27 травня свій святковий уїк-енд провів почесний учасник Клубу мільйонерів М.С.Л. – Юрій Редько та його дружина Ірина. У рамках ексклюзивної програми Два дні з життя мільйонера на Юрія та Ірину очікували безліч мільйонерських розваг: білосніжний лімузин, відвідування столичних ресторанів, відпочинок у SPA-салоні, віртуальна екскурсія за допомогою квадрокоптерів над Києвом у 3D-окулярах. А родзинкою дозвілля стала незабутня прогулянка на парусній яхті по Дніпру під прапором Лото-Забава.

Оператор державних лотерей М.С.Л. вітає головного переможця тиражу та радить йому звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшу.