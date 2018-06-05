Міст Метро у Києві закриють на капітальний ремонт – дата

У КМДА повідомили, що до моменту аварійності мосту Метро ще 4 роки, наразі планується вже капітальній ремонт.

– Обстеження зокрема встановило, що до моменту аварійності ще 6 років (із часу проведення цього обстеження у 2016 році. – Ред.). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року, – заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Він додає, що було проведене комплексне обстеження, розроблена проектно-кошторисна документація, яка зараз проходить експертизу. Результати її очікуються у серпні 2018 року.

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– Після отримання позитивних результатів експертизи потрібно буде 6 місяців на розробку документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва – 2 роки, – зазначив Дмитро Давтян.

Раніше Факти ICTV писали, що київський міст Метро через річку Дніпро, може рухнути у будь-який момент, якщо не буде проведена реконструкція.

Фото: Інформатор.