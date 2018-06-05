PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Міст Метро у Києві закриють на капітальний ремонт – дата/

Міст Метро у Києві закриють на капітальний ремонт – дата

У КМДА повідомили, що до моменту аварійності мосту Метро ще 4 роки, наразі планується вже капітальній ремонт.

– Обстеження зокрема встановило, що до моменту аварійності ще 6 років (із часу проведення цього обстеження у 2016 році. – Ред.). Тобто теоретично ми маємо встигнути зробити капітальний ремонт до 2022 року, – заявив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

Він додає, що було проведене комплексне обстеження, розроблена проектно-кошторисна документація, яка зараз проходить експертизу. Результати її очікуються у серпні 2018 року.

Читайте: Шулявський міст ремонтують. Як об’їхати

– Після отримання позитивних результатів експертизи потрібно буде 6 місяців на розробку документації. Після цього можна розпочинати капремонт. За планом, виконання капітального ремонту відбудеться наступного року. Термін будівництва – 2 роки, – зазначив Дмитро Давтян.

Раніше Факти ICTV писали, що київський міст Метро через річку Дніпро, може рухнути у будь-який момент, якщо не буде проведена реконструкція.

Фото: Інформатор.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка