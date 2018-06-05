Міст Метро в Києві може рухнути будь-якої миті – експерт

Київський міст Метро через річку Дніпро, може рухнути у будь-який момент, якщо не буде проведена реконструкція.

Небезпека обвалення виникла через те, що під час будівництва напружувані пучки арматур були як слід ізольовані. Через це пучки вкрилися іржею, і на даний момент арматура знаходиться у поганому стані.

Їх потрібно було капітально мотати спеціальною стрічкою, або ж розмістити трубки в канали, а потім заповнити розчином, але цього не зробили. Через це міст у дуже поганому стані, – заявив співпроектувальник даного мосту Георгій Росновський, передає Громадське радіо.

Також Росновский додав, що капремонт неможливий, тому що він не допоможе, потрібна реконструкція.

– Капремонт неможливий, тому що він не допоможе, потрібна реконструкція. Для цього потрібно потихеньку розбирати дорогу авторуху, розбирати деякі конструкції, і замість двох смуг робити по три смуги. У мене такий проект. Так, вже років десять як заборонили рух по мосту важкого транспорту, але все одно міст під загрозою. У мене є інші матеріали обстеження, де чітко написано, що міст Метро може впасти в будь-який момент абсолютно несподівано. Почне в одному місці, і, як доміно, піде по всіх прольотах. І ще один показник: коли відчували міст Метро, давали колосальну, максимальне навантаження, і опускання шарнірів було на 3 см, прибирали навантаження, було – нуль. А зараз шарнір опустився на 23 см і не піднімається, – зазначив Георгій Росновский.

Міст Метро – перший метроміст через Дніпро у Києві, який був відкритий 5 листопада 1965 року. Разом з Русанівським мостом з’єднує правобережну частину Києва з Русанівкою, Лівобережним масивом, Воскресенкою, Лісовим масивом, зоною відпочинку – Гідропарком.

Раніше Факти ICTV писали, що Володимир Гройсман оприлюднив графік і карту ремонту автомобільних доріг в Україні.

Фото: Інформатор.