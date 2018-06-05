Можливі строки створення Антикорупційного суду

Антикорупційний суд може з’явитись не раніше весни 2019 року. Про це Фактам ICTV в коментарі повідомив юридичний радник Transparency International Ukraine Максим Костецький.
За проектом закону процедура створення може тривати 12 місяців. Не виключає експерт і того, що процес затягнеться під час відбору майбутніх антикорупційний суддів. Все залежить від кількості бажаючих, які подадуть свої кандидатури на роль суддів.
До зволікання може призвести і технічна сторона створення Антикорупційного органу. Тобто пошук приміщень, адміністративного персоналу і організація роботи майбутнього суду.
В той же час прийняття законопроекту за Антикорупційний суд не гарантує надання Україні чергового траншу від МВФ, вважає Максим Костецький:
Міжнародний валютний фонд сказав, що у разі, якщо законопроект не буде відповідати рекомендаціям Венеціанськой комісії про ключову роль міжнародних експертів (при доборі суддів – ред.), то ми можемо попрощатися з траншем цього року. Це означатиме, що Україні доведеться шукати кредиторів на зовнішньому ринку, в тому числі і серед приватних інвесторів.
Це може стати причиною зростання суми зовнішнього боргу країни та послаблення гривні, розповів представник Transparency International Ukraine.
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