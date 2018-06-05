Організатори Книжкового Арсеналу йдуть в ногу з часом і залучають своїх відвідувачів не тільки літературними, але і технологічними новинками. Особливу увагу приділяють дітям.

Цього року маленьким відвідувачам виділили практично половину всіх площ Арсеналу. Хітом виставки став проект віртуальної реальності “Знайомство з туконі”. Подивитися на лісових мешканців авторства львівської художниці Оксани Були хотіли не тільки діти, а й дорослі. Навіть президент Петро Порошенко, відвідуючи Арсенал в день відкриття, не упустив можливості познайомитися з чарівними героями дитячої книги.

Реалізувати масштабну дитячу програму вдалося завдяки партнеру Книжкового Арсеналу – благодійному проекту з видання і поширення науково-популярної літератури для підлітків на українській мові – ЛакіБукс. Проект стартував на торішньому Книжковому Арсеналі.

– За цей рік ми провели понад 30 просвітницьких заходів в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Маріуполі, Сєвєродонецьку та інших містах України. Десятки дитячих бібліотек і інтернатів безкоштовно отримали наші книги. Виявилося, що у нас багато однодумців, – розповідає співзасновниця проекту, глава БФ Я Майбутнє України Марта Левченко.

У свій день народження проект не тільки допоміг організаторам з дитячою програмою, а й підготував багато власних сюрпризів для відвідувачів. На стенді ЛакіБукс дітей чекала генетична вікторина з байкером, і можливість розглянути в мікроскоп клітини комах і рослин.















На Книжковому Арсеналі дітей познайомили з туконі і показали мух через мікроскоп / 8 фотографий

Протягом п’яти днів Арсеналу у мікроскопа завжди була черга. Катерина Пашук разом з 5-річною дочкою Алісою розгледіли в ньому “синє тропічне дерево” і були дуже здивовані, дізнавшись, що це клітини звичайнісінької цвілі.

За словами Катерини, їй би не хотілося, щоб в майбутньому Аліса читала книги в електронному вигляді.

– Книга повинна бути паперовою, її потрібно відчувати, – вважає вона, – Тому те, що я бачу тут, мені дуже сподобалося. Все доступно написано і яскраво проілюстровано. Наприклад, книга Сонячна система Жеремі Клейса. Я, завдяки їй, навіть дізналася те, що “проспала” в школі.

А учень шостого класу Арсеній в мікроскоп довго розглядав лапку мухи. Пояснив просто: після школи хоче вступати на біологічний факультет.

Вибір розваг для дітей пов’язаний з презентацією нової книги проекту – Літо довжиною в ДНК авторства лікаря, біолога, журналіста і матері трьох дітей Аліни Штефан. Представники проекту називають видання першої української книгою про біотехнології для підлітків.

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– Найскладніше було переказати простою мовою речі, які мають стабільну наукову термінологію. Я сподіваюся, що в результаті вийшла пізнавальна пригодницька історія, яка вчить не боятися нового, проявить інтерес до біотехнологій і розбудить бажання шукати інформацію і самостійно розширювати свої знання, а головно – надихнуть критично мислити і бажати бути розумними, – говорить автор книги.

Літо довжина в ДНК, як і всі інші книги проекту ЛакіБукс, вже незабаром поповнять бібліотеки і інтернати Сходу і Півдня України.