Жодних оцінок. Що дасть відміна табелів в перших класах

У 2019-му батьки усіх першокласників по завершенню навчального року отримають свідоцтва досягнень. Документ замінить відмінені табелі в першому класі. Там вчителі оцінюватимуть навички та процес навчання дітей. Як це відбуватиметься, дізнавались Факти ICTV.

Без табелів першачки навчаються вже кілька років. Цьогоріч пілотні 100 шкіл вже видали учням свідоцтва досягнень. Через рік документи будуть робити на кожного учня перших класів в усіх українських школах.

Головна відмінність – педагоги будуть оцінювати не результат навчання, а процес. Тобто наскільки активно учень долучається на уроці, як співпрацює з однокласниками.

Прощавай, СРСР

В Міносвіти планують відмовитись від радянської практики ведення табелів, які на ділі є просто відомістю. В МОН говорять – хочуть відмовитись від практики числової оцінки кількості допущених помилок.

– Школа має надавати учневі та батькам розгорнуту характеристику про досягнення дитини, так як наведено в зразку свідоцтва для 1 класу, – сказала Міністр освіти та науки Лілія Гриневич.

Таким чином, документ, що замінить табель, – свідоцтво досягнень, буде більш інформативним ніж попередник.

Службова інформація для батьків

Радниця Міністра освіти Іванна Коберник говорить – критерії, що міститимуться у свідоцтві, насамперед, ілюструватимуть соціальні компетентності дитини. Тобто, чи активна вона на уроці, як взаємодіє з однокласниками, чи мирно вирішує конфлікти, чи ставить запитання про нове, незрозуміле.

Це якості, які має розвивати Нова українська школа. У коментарі Фактам Іванна Коберник повідомила, що оцінювання в початковій школі має зміститися з підсумкового на формувальне

– Формувальне оцінювання вирізняється тим, що оцінюється процес. Тобто те, як дитина працює в школі, що з нею відбувається. Мова йде не тільки про засвоєння предметних знань, а також і про набуття соціальних навичок і компетентностей.

За результатами такого оцінювання батьки отримуватимуть зворотній зв’язок у вигляді свідоцтва досягнень, про те, що відбувається з дитиною в школі, на якому етапі розвитку вона знаходиться.

Зміни стосуються не лише учнів

Нові методи вплинуть і на вчителів, яким тепер необхідно по-іншому підходити до процесу оцінювання, і на батьків, яким треба буде розуміти отримані результати та працювати з ними.

Свідоцтва успішності видаватимуться в двох екземплярах. Один батьки залишать собі. Там, крім характеристики їх дитини, вчитель може розмістити свої рекомендації, що треба робити учневі, аби покращити результати.

Передбачається і зворотній зв’язок. У другому екземплярі свідоцтва, який батьки мають повернути до школи, вони можуть вказати свої побажання.

Саме свідоцтво складатиметься з двох частин. У першій вчитель оцінюватиме так звані соціальні і робочі компетентності. Мається на увазі активність на уроці, запитання дитини про щось нове і незрозуміле. Крім того, тут вчителям треба звернути увагу на учнівську самостійність у роботі, чи була дитина доброзичливою до інших і вирішувала конфлікти мирним шляхом.

У другій частині компетентності оцінюються попредметно. Проте акцент ставиться не на кількості помилок чи негативній оцінці досягнень учня. Увага зосереджується, виходячи з моделей поведінки дитини і процесу навчання.

Замість оцінок – рівні

Навички першокласників у свідоцтві успішності оцінюються за чотирма рівнями. Принципова відмінність від попередньої системи – відсутність варіанту, аналогічного низькому рівню. Таким чином вчитель не фіксує факт того, що дитина чогось не вміє, а акцентує увагу на тому, що дитина потребує допомоги і може покращити свої знання.

Міносвіти пропонує педагогам наступні рівні оцінювання:

Має значні успіхи

Демонструє помітний прогрес

Досягає результати за допомогою вчителя

Потребує значної уваги і допомоги

Так визначати підготовку дітей будуть у першому і другому класах. В третьому класі крім описової частини, з’явиться оцінювання балами.

Перша сотня

Під час останніх дзвоників у 100 пілотних школах по всій Україні отримали свідоцтва та атестати не лише випускники. Свідоцтва успішності видали учням перших класів.

Експериментальні навчальні заклади отримали методичні матеріали про те, як правильно заповнювати нові свідоцтва досягнень та як їх тлумачити батькам учнів за потреби. Тепер МОН опрацьовує коментарі та побажання від педагогів пілотних шкіл.

За словами Іванни Коберник, більшість учасників позитивно оцінює впровадження свідоцтв. Діти у школах, де вже деякий час присвячують увагу розвитку соціальних компетентностей (уміння працювати в команді, вирішувати проблеми мирно, пропонувати нові ідеї) поводяться більш відкрито, легше висловлюють свою думку та не бояться ставити запитання вчителям.

Небагато, але все ж були і критичні зауваження. Здебільшого вони виникали через звичку окремих вчителів до підсумкового оцінювання знань, говорять в Міносвіти. Тим не менш, побажання учасників пілотного проекту врахують і з нового навчального року свідоцтва запровадять в усіх школах України.

Що отримаємо

На сайті Нової Української школи говориться про результати, яких планує досягти МОН з допомогою формувального оцінювання. Новий для України метод ґрунтується на якісних показниках.

Наприклад, як працював учень, чи співпрацював з іншими, чи докладав зусилля, чи ставився до навчання з цікавістю. Це можливо оцінити лише через спостереження за роботою учня, а не за результатами навчання.

Завдяки формувальному оцінюванню вчитель зможе підкорегувати навчальний процес і свою роботу, а також вибудувати індивідуальну освітню траєкторію учня.

Яна Семенюк

Фото: нова українська школа