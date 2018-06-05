Робота для студентів на літо: 10 вакансій, де платять більше

Аналітики відібрали 10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які хочуть знайти тимчасову роботу на літо.
Комунікабельність, активність, відповідальність, вік від 18 років – основні вимоги роботодавців до молодих спеціалістів. Решта залежить від виду діяльності.
Найчастіше досвід бажаний, але не обов’язковий.
Аналітики OLX Робота відібрали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які бажають підзаробити на канікулах влітку.
Серед них як варіанти повної ставки, так і пропозиції із неповною зайнятістю.
Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій по роботі на повну ставку
- Бармен – 15 000 грн
- Збиральник полуниці – 13 500 грн
- Різноробочий – 12 500 грн
- Аніматор – 12 000 грн
- Помічник адміністратора – 8 500 грн
- Касир у супермаркет – 8 000 грн
- Вантажник – 8 000 грн
- Оператор на атракціони – 8000 грн
- Офіціант – 8000 грн
- Продавець – 7 000 грн
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Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій із неповною зайнятістю
* Оплата праці проводиться погодинно, тому винагорода залежить від кількості робочих годин.
- Вантажник – 550 грн/год
- Помічник офіціанта – 350 грн/год
- Стікерувальник – 310 грн/год
- Пакувальник – 200 грн/год
- Різноробочий – 65 грн/год
- Перекладач – 60 грн/год
- Збиральник ягід – 60 грн/год
- Кальянщик – 45 грн/год
- Няня – 45 грн/год
- Касир – 37 грн/год
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