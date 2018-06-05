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Робота для студентів на літо: 10 вакансій, де платять більше

Аналітики відібрали 10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які хочуть знайти тимчасову роботу на літо.

Робота для студентів на літо

Комунікабельність, активність, відповідальність, вік від 18 років – основні вимоги роботодавців до молодих спеціалістів. Решта залежить від виду діяльності.

Найчастіше досвід бажаний, але не обов’язковий.

Аналітики OLX Робота відібрали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які бажають підзаробити на канікулах влітку.

Серед них як варіанти повної ставки, так і пропозиції із неповною зайнятістю.

Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій по роботі на повну ставку

  1. Бармен – 15 000 грн
  2. Збиральник полуниці – 13 500 грн
  3. Різноробочий – 12 500 грн
  4. Аніматор – 12 000 грн
  5. Помічник адміністратора – 8 500 грн
  6. Касир у супермаркет – 8 000 грн
  7. Вантажник – 8 000 грн
  8. Оператор на атракціони – 8000 грн
  9. Офіціант – 8000 грн
  10. Продавець – 7 000 грн

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Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій із неповною зайнятістю

* Оплата праці проводиться погодинно, тому винагорода залежить від кількості робочих годин.

  1. Вантажник – 550 грн/год
  2. Помічник офіціанта – 350 грн/год
  3. Стікерувальник – 310 грн/год
  4. Пакувальник – 200 грн/год
  5. Різноробочий – 65 грн/год
  6. Перекладач – 60 грн/год
  7. Збиральник ягід – 60 грн/год
  8. Кальянщик – 45 грн/год
  9. Няня – 45 грн/год
  10. Касир – 37 грн/год

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