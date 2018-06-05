Робота для студентів на літо: 10 вакансій, де платять більше

Аналітики відібрали 10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які хочуть знайти тимчасову роботу на літо.

Комунікабельність, активність, відповідальність, вік від 18 років – основні вимоги роботодавців до молодих спеціалістів. Решта залежить від виду діяльності.

Найчастіше досвід бажаний, але не обов’язковий.

Аналітики OLX Робота відібрали топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій для студентів, які бажають підзаробити на канікулах влітку.

Серед них як варіанти повної ставки, так і пропозиції із неповною зайнятістю.

Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій по роботі на повну ставку

Бармен – 15 000 грн Збиральник полуниці – 13 500 грн Різноробочий – 12 500 грн Аніматор – 12 000 грн Помічник адміністратора – 8 500 грн Касир у супермаркет – 8 000 грн Вантажник – 8 000 грн Оператор на атракціони – 8000 грн Офіціант – 8000 грн Продавець – 7 000 грн

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Топ-10 найбільш високооплачуваних вакансій із неповною зайнятістю

* Оплата праці проводиться погодинно, тому винагорода залежить від кількості робочих годин.

Вантажник – 550 грн/год Помічник офіціанта – 350 грн/год Стікерувальник – 310 грн/год Пакувальник – 200 грн/год Різноробочий – 65 грн/год Перекладач – 60 грн/год Збиральник ягід – 60 грн/год Кальянщик – 45 грн/год Няня – 45 грн/год Касир – 37 грн/год

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