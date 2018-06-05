СБУ заблокувала кібератаку на дипвідомство країни-члена НАТО

СБУ заблокувала кібератаку на дипломатичне відомство однієї з країн-членів НАТО через несанкціоноване використання інформаційних ресурсів МОЗ України.

Правоохоронці задокументували факт порушення правил захисту інформації та експлуатації автоматизованих систем посадовцями одного з державних підприємств Мінохорони здоров’я, повідомляє СБУ.

Ці порушення призвели до отримання зловмисниками незаконного доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем держустанови.

У подальшому хакери спробували скористатися вказаним зламом для проведення кібератак на іноземне представництво.

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За результатами перевірки керівництво МОЗ України звільнило гендиректора держпідприємства. Йому оголошено про підозру.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування.

Раніше стало відомо, що російські хакери планували масштабну кібератаку в Україні 28 червня, коли країна святкує День Конституції.