Ще одне підвищення тарифів на воду у Києві: коли і на скільки

Київводоканал на відкритих слуханнях 25 травня затвердив підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у 2019 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Здорожчання води для киян у 2019 році складе в середньому 49,6% – до 23 грн 17 копійок.

– Перегляд зумовлений зростанням вартості електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, розміру ренти, реагентів, а також зміною рівня амортизаційних відрахувань, ремонтів основних засобів. Розрахунковий тариф на послуги з водопостачання та водовідведення за підрахунками Київводоканалу зміниться в середньому на 49,6% та становитиме 23 грн 17 коп., – зазначила директор Департаменту економіки та фінансів Ірина Кирилюк.

Нові тарифи винесуть на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг тільки після того, як будуть розглянуті всі зауваження.

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Раніше повідомлялося, що приблизно у червні у Києві здорожчає водопостачання, коли НКРЕКП затвердить нові тарифи.