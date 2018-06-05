Соціальний захист та умови для розвитку українських дітей

Соціальна Справедливість відзначила День захисту дітей. Активісти громадського руху започаткували родинне свято до Дня захисту дітей і Дня матері й зібрали кошти, беручи участь у традиційному Пробігу під каштанами.

Гарантії соціального захисту дітей – один з першочергових обов’язків держави, вважають активісти Соціальної справедливості. На думку Алли Шлапак, лідера Соціальної справедливості, сутність діяльності громадського активу – піклуватися, аби гарантовані Конституцією України права належно забезпечувалися. Власним прикладом та ініціативами Соціальна справедливість продемонструвала свою небайдужість у питаннях добробуту українських дітей.

Зокрема, у столичному ботанічному саду, за ініціативи Соціальної Справедливості започаткували родинне свято для тисячі киян. Окрім яскравої культурно-спортивної та розважальної програми, під час дійства нагородили школярів за найкращі малюнки до Дня матері. Конкурс, який відбувався упродовж місяця, зібрав сотні дивовижних робіт. Автор найкращого портрету отримав відзнаку від народного художника України Віри Баринової-Кулеби.

Водночас, закріпивши статус однієї з наймасовіших команд, Соціальна справедливість збирала кошти для придбання необхідного обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії в рамках Пробігу під каштанами.

– Ми зуміли зібрати чисельну та дружню команду, яка весело, корисно та приємно провела час, а головне, своєю участю допомогла зібрати кошти на благодійність. 324 учасники від Соціальності справедливості – саме стільки небайдужих людей нам вдалося об’єднати. Особливо приємно та важливо, що у нашій команді було аж 23 дитини та 3 людини з обмеженими можливостями. Їхня участь у пробігу зайвий раз доводить – немає нічого не можливого. Потрібно лише прагнути і впевнено іти до перемоги, – зазначила лідер Соціальної Справедливості Алла Шлапак.

Читайте: День захисту дітей: кожен може змінити життя малюка на краще

У складі команди Соціальної справедливості Руслан Печніков – майстер спорту з гірського бігу, учасник Чемпіонату Європи з гірського бігу та кросу, багаторазовий чемпіон України з легкої атлетики виборов у пробігу два перших, одне друге і два третіх місць.

Нагадаємо, що благодійний Пробіг під каштанами традиційно проводиться у Києві в останню неділю травня. Це був 26-й за ліком пробіг, у якому взяло участь понад 15 тисяч людей.