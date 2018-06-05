Сподіваюся, ви щось зможете зробити! Лист Сенцова до глав G7

Український політв’язень, кінорежисер Олег Сенцов, який голодує у російській в’язниці, написав лист лідерам країн Великої сімки (G7).

Фото листа Олега Сенцова до країн G7, який передала сестра політв’язня Наталя Каплан, публікує Громадське.

– Шановні панове! Дякую Вам велике за те, що ви та ваші країни робите для України. Нам ще багато належить зробити самим і з вашою допомогою. Наприклад, перемогти в цій гібридній війні з нашим ворогом.

Щодо ситуації з українськими політв’язнями, я сподіваюся, що ви щось зможете зробити для вирішення їхніх доль і не будете зосереджуватися на одній особистості, наприклад, мені. А допоможете багатьом.

Удачі вам у вашій нелегкій справі! Слава Україні! – йдеться у зверненні Сенцова.

Читайте: Україна готова видати 23 росіянина в обмін на Сенцова та інших політв’язнів

Раніше російський режисер Аскольд Куров зустрівся з Олегом Сенцовим у колонії та розповів про його стан здоров’я.