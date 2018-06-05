Список потенційних жертв терактів: СБУ відкрила кримінальну справу

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо розголошення відомостей досудового розслідування через публікацію у ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

– Правоохоронці встановили, що на сторінці одного з інтернет-видань розміщено публікацію з переліком осіб, дані про яких є у матеріалах раніше відкритого кримінального провадження. У публікації зазначені прізвища громадян України та іноземних держав, яких планувалось фізично знищити в результаті терористичних актів на території нашої країни, – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що дані автору публікації “на розголошення зазначених відомостей органом досудового розслідування та процесуальним керівником не надавалися”.

Зазначається, що у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 387 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Перед цим деякі ЗМІ опублікували нібито список СБУ, в якому вказано 47 українських журналістів і блогерів, яким загрожує смерть від рук кілерів.

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Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 осіб, які могли стати наступними жертвами терористів.