Ціни на квартири в Україні знизяться: коли і на скільки

До кінця року, через ситуацію на валютному ринку, ціни на нерухомість в Україні можуть знизитися.

Експерт з питань нерухомості Ярослав Цуканов вважає, що ціни на квартири в Україні знизяться на 7-8% до кінця року, якщо на валютному ринку не буде глобальних коливань, повідомляє Обозреватель.

– В Україні як і раніше локомотивом продажів є не дуже великі квартири економ-класу. Найбільша кількість продажів припадає на 1-2 кімнатні квартири. Преміум-сегмента у нас практично немає, – сказав Цуканов.

За його словами, весь преміум-сегмент перекрив вторинний ринок.

– Що стосується тенденції, то судячи з динаміки ціни знижуватимуться. Це буде досить м’яке зниження ціни. Минулого року у доларовому еквіваленті ціни впали приблизно на 10%. У позаминулому році ціни впали приблизно на 14%. Якщо не буде ніяких глобальних потрясінь, то, скоріш за все, до кінця року ми побачимо зниження в районі 7-8%, – підсумував експерт.

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